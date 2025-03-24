Никита Ефремов отреагировал на освобождение отца и назвал его сложным моментом
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Актер Никита Ефремов прокомментировал новость об освобождении отца, Михаила, из колонии. Он сказал, что до сих пор помнит о случившемся с Сергеем Захаровым и выразил соболезнования его семье, сообщает газета «Жизнь».
Ефремов отметил, что отец провел в тюрьме пять лет и его освободили по УДО. Ситуация — сложный момент для всех сторон.
Артист помнит о трагедии и умершем Сергее Захарове. Он выразил соболезнования близким людям.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов выйдет на свободу через 15 суток.