Невеста Тимати Валя Иванова показала свое тело после родов

Избранница 42-летнего рэпера Тимати Валентина Иванова недавно стала мамой в первый раз. Модель показала, как изменилось ее тело после родов, сообщает «СтарХит» .

В кадре Иванова предстала в нижнем белье. Девушка запечатлела послеродовой животик, который с каждым днем тает на глазах.

Невеста Тимати добавила, что сначала ее мучили отеки. Однако они прошли спустя две недели после родов. Сейчас модель продолжает работать над фигурой мечты.

По словам Валентины, она всю жизнь, в том числе во время беременности, занималась спортом и много двигалась. Это помогло девушке быстрее восстанавливаться. Она призналась, что сейчас ее фигура еще далека от идеала, но модель уже довольна собой.

Также Иванова отметила, что ее роды прошли «идеально». Она поблагодарила докторов клиники, в которой лежала, за проделанную работу.

Невеста Тимати родила 2 августа в одной из московских клиник. Рэпер и его возлюбленная назвали дочь Эммой. Ранее Тимати показал первое фото с дочерью.