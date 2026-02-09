Не платят налоги: критик Соседов считает, что артистам нужно урезать гонорары

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что доходы артистов и их концертные гонорары должны быть уменьшены. По его словам, именно большие деньги формируют у знаменитостей ошибочное представление о своей безнаказанности, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Не может такого быть, чтобы артист получал за одно выступление около миллиона рублей. Я не пойму, как мы до этого дошли. Они гребут деньги лопатами, чувствуют абсолютно вседозволенность. Но, несмотря на эти миллионные, а иной раз даже миллиардные состояния, они умудряются не платить коммуналку, налоги, которые куда меньше их одноразовых гонораров. Это позор, нигде в мире такого позора артисты себе не позволяют. Даже голливудские звезды платят все налоги, потому что это вопрос чести и совести. И только у нас звезды позволяют себе свинство зарабатывать на государстве и гражданах, но никак не поддерживать это государство рублем», — высказался Соседов.

Критик обратился к представителям российской власти с призывом рассмотреть вопрос о звездных гонорарах и установить для них предельный размер. Он считает необходимым определить фиксированную ставку за выступление, которая не должна достигать миллиона рублей.

Соседов удивился, что этот вопрос до сих пор не поднимался в Государственной Думе. А артистов, уклоняющихся от уплаты налогов, следует временно лишать права выступать до полного погашения задолженностей, заключил критик.

