«Не могу преодолеть этот барьер»: Пугачева объяснила, почему не выходит на сцену

Алла Пугачева может вернуться на сцену, если появятся желание и вдохновение

Певица Алла Пугачева объяснила, почему не выходит на сцену. 75-летняя исполнительница отметила, что все дело во вдохновении и желании, сообщает РБК .

По информации издания Lifestyle Baltic, во время посещения Юрмалы Пугачева отметила, что не поет уже 15 лет. Однако артистка не исключает, что выйдет на сцену, если у нее появятся желание и вдохновение.

«Пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я не могу, я никак не могу преодолеть этот барьер», — высказалась Пугачева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Примадонны «что-то сломалось» в отношениях с российским народом. Однако, по ее словам, музыкальные работы Пугачевой будут дальше слушать и перепевать.