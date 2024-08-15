Не до шуток: Галкин* хочет выступать на корпоративах у россиян для допзаработка

Доходы юмориста Максима Галкина* от концертов значительно упали, он готов выступать для состоятельных россиян на корпоративах, сообщает Mash .

Супруг Аллы Пугачевой столкнулся с проблемами, связанными с проседанием доходов. Юморист планирует отказаться от антироссийских шуток, чтобы подзаработать на корпоративах, где он будет выступать перед состоятельными гражданами РФ.

Согласно контракту, артист готов выступать перед россиянами около пяти часов. При этом он может отказаться от импровизации. Заказчику лишь необходимо прописать сценарий, а Галкин* должен будет выучить его. За все выступление юморист просит 80 тыс. евро, что в пересчете около 8 млн рублей.

Кроме того, юморист, согласно райдеру, просит предоставить ему охрану, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы добраться до места корпоратива. Кроме того, ему должны преподнести бутылку 18-летнего виски, а также фрукты и нарезки. Это обойдется заказчикам еще в полмиллиона рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что Алла Пугачева может дать большой концерт в России. Однако Галкин* опроверг ее.

*Признан в России иноагентом.