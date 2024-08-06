Галкин* опроверг информацию о планах Аллы Пугачевой дать концерт в России

Также примадонна должна была помочь супругу решить вопрос с его статусом иностранного агента на территории России.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?» — написал Галкин* в своих соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева планирует дать большой сольный концерт в России до конца 2024 года и уже в конце августа вместе с детьми вернется в Москву для переговоров. Также сбежавшая из РФ певица намерена помочь супругу решить вопрос со статусом иноагента в стране.

*признан в России иноагентом.