Галкин* опроверг информацию о планах Аллы Пугачевой дать концерт в России
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Комик Максим Галкин* опроверг информацию о планировавшемся в России большом сольном концерте певицы Аллы Пугачевой, сообщает РИА Новости.
Также примадонна должна была помочь супругу решить вопрос с его статусом иностранного агента на территории России.
«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?» — написал Галкин* в своих соцсетях.
Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева планирует дать большой сольный концерт в России до конца 2024 года и уже в конце августа вместе с детьми вернется в Москву для переговоров. Также сбежавшая из РФ певица намерена помочь супругу решить вопрос со статусом иноагента в стране.
*признан в России иноагентом.