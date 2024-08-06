Пугачева планирует вернуться в Россию для большого сольного концерта

Певица Алла Пугачева планирует дать большой сольный концерт в России до конца текущего года. В конце августа Примадонна вместе с детьми вернется на Родину для переговоров с организаторами, сообщает Mash .

По словам продюсера Сергея Дворцова, за время своего недельного визита Пугачева рассмотрит концертные площадки, проведет переговоры с юристами и попытается решить вопрос со снятием статуса иноагента со своего супруга Максима Галкина*.

В декабре прошлого года сбежавшая из России артистка приезжала на Родину и посетила своей замок в подмосковной деревне Грязь. Затем певица записала несколько песен, которые выпустила уже после своего отъезда.

Ранее Галкин* на людях опозорил Пугачеву во время их отдыха на латвийском курорте в Юрмале. Во время дождя комик раскрыл зонт, но держал его преимущественно над своим телом, в то время как избранницу заливало водой.

*признан в России иноагентом.