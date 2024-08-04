Галкин* на людях опозорил Пугачеву в Юрмале

Певица Алла Пугачева и музыкант Максим Галкин* отдыхают на латвийском курорте в Юрмале. Пара решила посетить мероприятие одного из коллег, во время которого артист опозорил свою избранницу, сообщает МК .

Галкин* и Пугачева поехали в концертный зал «Дзинтари». Во время мероприятия в Юрмале был ливень и дул сильный ветер. Музыкант раскрыл зонт, но держал его преимущественно над своим телом. Избранницу заливало водой.

Пугачева сказала Галкину*, чтобы повернул к ней зонт, иначе она будет вся мокрая. Однако певец заявил, что ему зонт нужнее, поскольку будет выступать. У Пугачевой же якобы есть шляпа, скрывающая волосы от дождя.

После этого Галкин продолжил идти дальше. На видео, опубликованном одним из фанатов, видно, что артист не стал поворачивать к певице зонт.

Ранее сообщалось, что Пугачева до конца лета планировала приехать в Россию. О таких планах певица рассказывала еще давно.

*Признан в России иноагентом.