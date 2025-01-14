Названы лучшие роли умершей от рака Евгении Добровольской

10 января в возрасте 60 лет скончалась известная российская актриса Евгения Добровольская. За свою жизнь она сыграла во многих популярных телепроектах. Kino.mail.ru представил лучшие ленты с участием Добровольской.

«Клетка для канареек»

В картине актриса сыграла подростка Олесю, которая сбежала из дома, чтобы встретить на вокзале отца. В итоге девочка узнает, что он умер. Пока героиня ждала отца, то познакомилась с другим одиноким подростком — Витькой. Вместе они ощущали себя запертыми в клетках канарейками, которые пытались сбежать на волю.

«Королева Марго»

Роль в данной ленте принесла Добровольской признание поклонников и критиков. Картина рассказывает о событиях во Франции XVI века. Актриса признавалась когда-то, что роль, которая ей досталась, была одной из самых сложных и увлекательных в ее карьере.

«Кризис среднего возраста»

В данной картине о реалиях 90-х звезда сыграла одну из главных ролей — медсестру Марию. Вместе с Добровольской в фильме снимались и другие именитые актеры, например, Дмитрий Харатьян, Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук.

«Артистка»

Фильм повествует о доброй и талантливой, но невезучей актрисе, которую сыграла Добровольская. Лента рассказывает, как девушка находит свою любовь и признание.

«Двойная сплошная»

В этом сериале актрисе пришлось сыграть предприимчивую и изворотливую девушку, которая живет на два города и две семьи. Мелодрама стало популярной благодаря игре актеров.

«Счастье по рецепту»

В фильме героиня Добровольской строит отношения с неподходящей партией. Работа оказалась яркой и популярной, ее по-прежнему пересматривают в России.

«На тебя уповаю»

В ленте актриса сыграла роль женщины, отказавшейся от новорожденного ребенка. Героиня Добровольской на протяжении фильма пытается найти искупление. В итоге она устраивается в детский дом.

«Время года зима»

Фильм повествует о том, как смертельно больная мать и дочь пытаются найти связь, которую давно утратили. Это один из последних крупных проектов актрисы.

Евгения Добровольская скончалась после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. Во вторник в МХТ им. Чехова в столице состоялась гражданская панихида по народной артистке России.