Названы лучшие роли умершей от рака Евгении Добровольской
10 января в возрасте 60 лет скончалась известная российская актриса Евгения Добровольская. За свою жизнь она сыграла во многих популярных телепроектах. Kino.mail.ru представил лучшие ленты с участием Добровольской.
«Клетка для канареек»
В картине актриса сыграла подростка Олесю, которая сбежала из дома, чтобы встретить на вокзале отца. В итоге девочка узнает, что он умер. Пока героиня ждала отца, то познакомилась с другим одиноким подростком — Витькой. Вместе они ощущали себя запертыми в клетках канарейками, которые пытались сбежать на волю.
«Королева Марго»
Роль в данной ленте принесла Добровольской признание поклонников и критиков. Картина рассказывает о событиях во Франции XVI века. Актриса признавалась когда-то, что роль, которая ей досталась, была одной из самых сложных и увлекательных в ее карьере.
«Кризис среднего возраста»
В данной картине о реалиях 90-х звезда сыграла одну из главных ролей — медсестру Марию. Вместе с Добровольской в фильме снимались и другие именитые актеры, например, Дмитрий Харатьян, Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук.
«Артистка»
Фильм повествует о доброй и талантливой, но невезучей актрисе, которую сыграла Добровольская. Лента рассказывает, как девушка находит свою любовь и признание.
«Двойная сплошная»
В этом сериале актрисе пришлось сыграть предприимчивую и изворотливую девушку, которая живет на два города и две семьи. Мелодрама стало популярной благодаря игре актеров.
«Счастье по рецепту»
В фильме героиня Добровольской строит отношения с неподходящей партией. Работа оказалась яркой и популярной, ее по-прежнему пересматривают в России.
«На тебя уповаю»
В ленте актриса сыграла роль женщины, отказавшейся от новорожденного ребенка. Героиня Добровольской на протяжении фильма пытается найти искупление. В итоге она устраивается в детский дом.
«Время года зима»
Фильм повествует о том, как смертельно больная мать и дочь пытаются найти связь, которую давно утратили. Это один из последних крупных проектов актрисы.
Евгения Добровольская скончалась после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. Во вторник в МХТ им. Чехова в столице состоялась гражданская панихида по народной артистке России.