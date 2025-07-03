Школьники Домодедоваобсудили язык молодежи и англицизмы

В Домодедовской школе № 12 прошел необычный урок русского языка. Вместо привычных парт и доски — библиотека, а темой занятия стало обсуждение молодежного сленга и англицизмов, все чаще встречающихся в речи подростков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Восьмиклассники включились в интерактивную игру: они переводили на литературный русский слова из молодежного лексикона и пытались понять, где уместно использовать такие выражения, а где — нет. Так, «копипастить» оказалось не только «копировать текст», но и «подражать» другому человеку. «Тусовка» в диалоге двух подруг превратилась в «вечеринку», «почилим» — в «отдохнем», а «ЛП» — в «лучшую подругу».

По мнению школьника Богдана Еньшина, важно понимать, когда и с кем можно использовать молодежный язык:

«Я считаю, этот язык стоит употреблять, когда молодые люди общаются между собой. И не стоит, когда обращаются к кому-то более взрослому, кто не знает значения этих слов. Это просто невежливо».

Отдельно поговорили и об англицизмах. Ученики сошлись во мнении, что заимствованные слова не всегда необходимы — в русском языке достаточно собственных выражений.

«Так как общество постоянно меняется, важно подстраиваться под изменения, но тем не менее важно сохранять истинный русский язык в разговорной речи и относиться к нему серьезно», — отметила ученица Виктория Корсакова.

Учитель русского языка и литературы Наталья Брыкина убеждена, что интерес к родной речи можно и нужно поддерживать школьными проектами:

«Один из них — проект „Читающая школа“, он у нас уже третий год. Мы приобщаем детей к русскому языку, к родной речи».

Разговор о языке завершился на позитивной ноте: школьники признали, что современный лексикон — часть их субкультуры, но умение говорить грамотно и уважительно — это навык, который пригодится каждому.

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