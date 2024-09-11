Названы даты, когда Эрмитаж в Петербурге можно посетить бесплатно

сегодня в 17:12

В дни проведения форума объединенных культур вход в Эрмитаж станет бесплатным

С 12 по 14 сентября в рамках форума объединенных культур вход в петербургский музей «Эрмитаж» будет свободным, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Главный музей Северной столицы можно будет бесплатно посетить в вечерние часы — с 18:00 до 21:00.

Количество доступных билетов ограничено. Их можно будет купить заранее на сайте музея или в кассах, начиная с 17:50.

Ранее Санкт-Петербург назвали одним из регионов с самым высоким уровнем сбережений жителей. По оценкам экспертов, петербуржцы хранят на депозитах от 51% до 100% среднего годового дохода.