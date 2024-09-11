Названы регионы России с самым высоким уровнем сбережений жителей

Регионами с самым высоким уровнем сбережений жителей оказались не только Москва и Санкт-Петербург, но и Ярославская, Калининградская, Самарская, Рязанская, Новосибирская, Владимирская области, Чувашская Республика и Приморский край, сообщают «Известия» .

Жители этих регионов хранят на депозитах от 51 до 100% среднего годового дохода. Но даже при этом желание россиян делать сбережения остается ниже средних многолетних уровней.

Доходы граждан увеличиваются вместе со ставками по депозитам. Все это привлекает больше денег в банки. Однако из-за инфляции россияне вынуждены не только откладывать, но и много тратить.

Согласно данным ЦБ, к 1 августа общий объем средств на депозитах составил 56,8 трлн рублей. Склонность к сбережениям сильно отличается в зависимости от региона. Лидером по уровню сбережений остается Москва (100,7% годового дохода), на втором месте Петербург (78,2%), на третьем Калининградская область (63,3%). Замыкает десятку Новосибирская область (50,8%).

Первый замруководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев заявил, что во время роста инфляции нужно заниматься диверсификацией вложений. Часть денег надо держать в «наличке». Надежными активами являются драгоценные металлы и золото.