Названо наследство, которое оставил экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Умерший в возрасте 57 лет экс-солист известной группы «На-На» Владимир Левкин оставил в наследство двухэтажный загородный дом в Подмосковье, сообщает Teleprogramma.org .

Особняк с открытой террасой певец и его супруга Марина Ичетовкина приобрели в Звенигороде. Дом полностью выполнен из дерева. На первом этаже, который оформили в стиле прованс, находятся гостиная с кухней, две гостевые комнаты и санузел с ванной комнатой.

На втором этаже расположились спальня, детская, кабинет и второй санузел с ванной. В особняке есть отопление, камеры видеонаблюдения, роскошные люстры и светильники. Большая часть мебели была изготовлена мастером из Тулы.

В прошлом году певец признался, что копит на квартиру в Москве. Левкин рассказал, что ему приходится останавливаться у друзей, приезжая в столицу.

Певец скончался 17 ноября. Он долгие годы боролся с раком лимфатической системы, а перед смертью у него диагностировали тяжелую стадию лейкоза.