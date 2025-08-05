Названа причина смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Юхананова
67-летий худрук и режиссер «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов, предварительно, скончался из-за острой сердечной недостаточности на фоне обострения хронической патологии, сообщает Mash.
У режиссера в последние годы наблюдались проблемы с сердцем. В июне Юхананов был госпитализирован в кардиологию с нарушением сердечного ритма.
Борис Юхананов родился в Москве в 1957 году. Окончил Воронежский институт искусств, где изучал актерское мастерство, а также ГИТИС, где освоил режиссуру драмы. С 1986 года поставил более 100 спектаклей для театральных сцен Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса и других городов.
Юхананов считается основателем первой в СССР независимой театральной труппы «Театр-Театр». С 1980-х годов он занимался преподавательской деятельностью, а в 1988 году основал Мастерскую индивидуальной режиссуры.