Названа причина смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Юхананова

У режиссера в последние годы наблюдались проблемы с сердцем. В июне Юхананов был госпитализирован в кардиологию с нарушением сердечного ритма.

Борис Юхананов родился в Москве в 1957 году. Окончил Воронежский институт искусств, где изучал актерское мастерство, а также ГИТИС, где освоил режиссуру драмы. С 1986 года поставил более 100 спектаклей для театральных сцен Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса и других городов.

Юхананов считается основателем первой в СССР независимой театральной труппы «Театр-Театр». С 1980-х годов он занимался преподавательской деятельностью, а в 1988 году основал Мастерскую индивидуальной режиссуры.