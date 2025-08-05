Скончался худрук и режиссер «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Ушел из жизни Борис Юхананов, занимавший должность художественного руководителя и режиссера в «Электротеатре Станиславский». Ему было 67 лет, сообщает Сноб .

Юхананов родился в Москве в 1957 году. Получил образование в Воронежском институте искусств, где изучал актерское мастерство, и в ГИТИСе, где освоил режиссуру драмы.

Начиная с 1986 года, он поставил свыше 100 спектаклей, которые были показаны на различных сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса и других городов.

Юхананов считается основателем первой в Советском Союзе независимой театральной труппы под названием «Театр-Театр». С 1980-х годов он занимался преподавательской деятельностью, а в 1988 году основал Мастерскую индивидуальной режиссуры.