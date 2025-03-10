Народный артист РФ Владимир Винокур выступил в Зарайске с концертом

Во Дворце культуры имени В. Н. Леонова в Зарайске состоялся яркий концерт народного артиста России Владимира Винокура и артистов театра пародий. Мероприятие собрало множество зрителей, которые пришли насладиться любимыми юмористическими монологами, новыми шутками и анекдотами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе концерта были представлены яркие пародийно-музыкальные номера, в которых главным героем стал сам Владимир Винокур. Артист, известный своим уникальным талантом и обаянием, порадовал публику своими выступлениями, которые перенесли зрителей на концерты самых популярных звезд российской эстрады.

«Это было невероятно! Я не могла удержаться от смеха на протяжении всего концерта», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Владимир Винокур, как великолепный пародист и певец, продолжает радовать публику искрометным юмором и высоким уровнем мастерства. Его выступления уже много лет вызывают восторг у зрителей по всей стране, и этот концерт не стал исключением.

Организаторы мероприятия отметили, что такие концерты способствуют развитию культурной жизни города и дарят зрителям положительные эмоции. Зарайцы и гости города получили возможность насладиться настоящим искусством и хорошим настроением, а также пообщаться с любимым артистом после концерта.

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