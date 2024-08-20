Народные коллективы Истринского ДК приняли участие в фестивале «Парад духовых оркестров»

Народный коллектив «Духовой оркестр им. Р. Олексюка» и Народный коллектив «Ансамбль мажореток-барабанщиц» Истринского Дома культуры приняли участие в фестивале «Парад духовых оркестров». Культурное событие прошло в Нижнем Новгороде, передает пресс-служба администрации городского округа.

17 августа город Нижний Новгород отпраздновал свое 803-летие. С самого утра на площадках, расположенных вдоль всей улицы Большая Покровская, состоялись концерты-презентации участников праздничного фестиваля.

Главной локацией по традиции стала площадь Минина и Пожарского. Развлекательная программа там началась с 12:00, а первым событием, приуроченным ко Дню города, стала Волжская регата, открывшаяся зрелищным парадом парусов.

Программа праздника была очень насыщенной.

На Большой Покровской прошел парад духовых оркестров. В этом году в нем приняли участие коллективы из разных городов и регионов России: Белгородской, Московской, Нижегородской областей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.