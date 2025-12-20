NARAS объявила лауреатов награды за жизненные достижения 2026 года

Американские музыкальные иконы Шер, Уитни Хьюстон и рок-музыкант Пол Саймон станут обладателями специальной премии Grammy за жизненные достижения в 2026 году, сообщает ТАСС .

Об этом объявила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США. Вместе с ними почетной награды удостоятся мексикано-американский гитарист Карлос Сантана, вокалистка Чака Хан, а также нигерийский мультиинструменталист Фела Кути, который будет награжден посмертно.

Как отмечается в заявлении академии, эти артисты на протяжении десятилетий создавали уникальную музыку, объединявшую поколения слушателей по всему миру. В частности, сингл Уитни Хьюстон «I Will Always Love You», выпущенный в 1992 году, остается самым продаваемым синглом с женским вокалом в истории. Премия за жизненные достижения вручается исполнителям, внесшим исключительный вклад в область звукозаписи.

Церемония награждения запланирована на 31 января 2026 года, за день до проведения основной церемонии Grammy.

