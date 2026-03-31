Налоговая может ликвидировать фирму Сабурова в РФ из-за нарушений

Сотрудники Федеральной налоговой службы обнаружили нарушения в деятельности фирмы комика Нурлана Сабурова, которому закрыли въезд в РФ на 50 лет. Из-за них фирму стендапера могут ликвидировать, сообщает Baza .

Российская компания «Сабр Продакшн» специализируется на производстве кино- и телепередач. Сабуров инвестировал в проект беспроцентный займ в 270 тыс. рублей. Компания полностью принадлежит ему.

За 8 месяцев 2025 года выручка «Сабр продакшн» составила 16,3 млн рублей. Компания понесла расходы в размере 1,2 млн. Фирме нужно заплатить почти 800 тыс. рублей налоговых сборов.

Сотрудники ФНС выяснили, что офиса фирмы по адресу, написанному в документах, нет. Если нарушение не исправят, то «Сабр Продакшн» сперва оштрафуют, а потом могут ликвидировать.

Также у комика есть второй бизнес, развивать который ему помогает главный бухгалтер Сергей Б. Ему принадлежит бренд одежды «Контекст». Мерч с Сабуровым продолжают продавать в РФ за 3-8 тыс. рублей за единицу.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Решение начало действовать 30 января. Причина как в критике СВО, так и нарушении закона в сфере миграции и налогов.

