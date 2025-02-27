Найдена секретная роскошная квартира Леонида Якубовича в Хамовниках

Найдена тайная роскошная квартира 79-летнего народного артиста России Леонида Якубовича, которую он много лет скрывал от общественности. Стоимость недвижимости оценивается в более чем 200 млн рублей, сообщает SHOT .

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» неоднократно демонстрировал журналистам двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м в Доме артистов Большого театра на Каретном Ряду, однако сам проживал в 10-комнатной квартире в столичном районе Хамовники. Жилплощадь телеведущий оформил на супругу.

Элитная квартира площадью 228 «квадратов» распложена в 8-этажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. При этом квартира занимает почти весь третий этаж здания.

Также Якубовичу принадлежат замок на участке 30 соток в населенном пункте Веледниково в подмосковной Истре стоимостью около 1 млрд рублей, 13 соток земли с небольшим домом в одинцовской деревне Сивково за 16 млн рублей и элитный внедорожник Lexus LX III за 12 млн рублей.