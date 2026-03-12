«Надорвался»: звезда сериала «Дальнобойщики» уходит из кино

10 марта актер Владимир Гостюхин отметил 80-летие. В связи с этим событием в программе «Малахов» артист сделал официальное заявление о прекращении профессиональной деятельности. Он пояснил, что теперь намерен отдохнуть от работы в кино и уделить внимание собственным интересам и близким людям, сообщает Super.ru .

«Я просто надорвался! Всему наступает предел. Поэтому я решил поставить хорошую жирную точку фильмом „Мой дед“. Мне очень дорога эта история моего последнего фильма. Думаете, может у меня быть что‑то еще? Фестивальное кино — наверное, нет. Реклама — тоже нет», — добавил Владимир Васильевич.

Фильм «Мой дед», выпущенный в 2025 году, стал последней работой Гостюхина. Именно этой лентой актер выбрал подвести итог своей карьеры. Владимир Васильевич отметил, что ощущает сильную усталость и не видит возможности сделать что‑либо еще существенное для искусства кино.

В течение своей карьеры актер участвовал в создании свыше 100 фильмов. Наибольшую популярность ему принесли картины «Восхождение», «Охота на лис», «Урга: Территория любви», «Старшина», а также телесериал «Дальнобойщики» и множество других проектов.

