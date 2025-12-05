сегодня в 14:47

Надежда Бабкина не продлила действие лишь одного товарного знака

В пресс-службе театра «Русская песня» опровергли информацию о том, что народная артистка РСФСР осталась без товарных знаков. Певица не продлила всего один из них, сообщает ТАСС .

В театре отметили, что этот товарный знак не касается творческой деятельности артистки.

Ранее в Сети появилась информация, что срок регистрации брендов с именем, росписью и инициалами Бабкиной истек. Якобы она не продлила ни один из товарных знаков.

Певица могла выпускать одежду, аксессуары и текстиль. Также она могла продавать ювелирные изделия и обувь. Речь шла о товарных знаках «Надежда Бабкина».

