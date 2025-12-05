сегодня в 10:17

Певица Надежда Бабкина осталась без товарных знаков в России

Народная артистка России Надежда Бабкина осталась без действующих товарных знаков. Срок регистрации брендов с ее именем, росписью и инициалами истек, сообщает « Абзац ».

Речь идет о товарных знаках «Надежда Бабкина». Право на них исполнительница оформила в 2015-2016 годах.

Под товарными знаками артистка могла выпускать одежду, аксессуары и текстиль. Также она могла продавать ювелирные изделия и обувь.

Срок действия товарных знаков завершился в сентябре. Их аннулировали.

