Певица Надежда Бабкина осталась без товарных знаков в России
Фото - © РИА Новости
Народная артистка России Надежда Бабкина осталась без действующих товарных знаков. Срок регистрации брендов с ее именем, росписью и инициалами истек, сообщает «Абзац».
Речь идет о товарных знаках «Надежда Бабкина». Право на них исполнительница оформила в 2015-2016 годах.
Под товарными знаками артистка могла выпускать одежду, аксессуары и текстиль. Также она могла продавать ювелирные изделия и обувь.
Срок действия товарных знаков завершился в сентябре. Их аннулировали.
