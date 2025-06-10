«Начинаю все с нуля»: Цискаридзе готовится дебютировать под новым псевдонимом

Известный балетмейстер и обладатель звания народного артиста России Николай Цискаридзе заявил о планах выступать под сценическим псевдонимом Максим Николаев, сообщает «Царьград» со ссылкой на представителей Московского Художественного театра им. А. П. Чехова.

По словам Цискаридзе, его настоящее имя прочно ассоциируется с известной медийной персоной, не имеющей к нему никакого отношения. В связи с началом работы в Московском Художественном театре артист принял решение использовать новый творческий псевдоним.

«Человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если говорить о балете, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней сущности совершенно иной человек. На драматической сцене я начинаю все с нуля. Поэтому и возникла необходимость использовать псевдоним», — отметил балетмейстер.

Кроме того, в июне Цискаридзе поделился планами по созданию новой автобиографической книги. Он признался, что его первая автобиография, «Мой театр», опубликованная в 2022 году, имела неожиданный для него успех.