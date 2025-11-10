Начала задыхаться: Монеточке* пришлось срочно прервать выступление в Риге

Концерт Монеточки* сорвался в Риге из-за приступа аллергии у певицы. Ее увезли на скорой прямо из зала Spelet, сообщает TheVoiceMag.ru .

До начала выступления артистка сделала селфи из гримерки. Судя по кадру, она чувствовала себя хорошо. Однако уже спустя 40 минут концерта Монеточке* стало плохо. На место прибыла скорая помощь, певицу госпитализировали.

Сама она позднее написала, что начала задыхаться прямо на сцене. У нее случился отек Квинке. Девушке сделали уколы в больнице.

По словам артистки, сейчас она чувствует себя лучше, но «плохо соображает». Она призналась, что подобные случаи были и раньше, но не во время выступлений.

Ранее суд в РФ заочно заключил под стражу Монеточку* за неисполнение обязанностей иноагента. До этого ее несколько раз штрафовали за публикации без соответствующей маркировки.

*Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) признана в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.