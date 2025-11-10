Начала задыхаться: Монеточке* пришлось срочно прервать выступление в Риге
Концерт Монеточки* сорвался в Риге из-за приступа аллергии у певицы. Ее увезли на скорой прямо из зала Spelet, сообщает TheVoiceMag.ru.
До начала выступления артистка сделала селфи из гримерки. Судя по кадру, она чувствовала себя хорошо. Однако уже спустя 40 минут концерта Монеточке* стало плохо. На место прибыла скорая помощь, певицу госпитализировали.
Сама она позднее написала, что начала задыхаться прямо на сцене. У нее случился отек Квинке. Девушке сделали уколы в больнице.
По словам артистки, сейчас она чувствует себя лучше, но «плохо соображает». Она призналась, что подобные случаи были и раньше, но не во время выступлений.
Ранее суд в РФ заочно заключил под стражу Монеточку* за неисполнение обязанностей иноагента. До этого ее несколько раз штрафовали за публикации без соответствующей маркировки.
*Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) признана в России иностранным агентом.
