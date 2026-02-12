На Украине хотят запретить российскую и русскоязычную литературу

В Минкультуры Украины предложили запретить российскую и русскоязычную литературу в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Сейчас Госкомтелерадио разрабатывает проект постановления, который может содержать подобные инициативы. Также он будет запрещать распространение материалов, «пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи».

Украинский министр культуры Татьяна Бережная заявила, что ранее в правительство поступила петиция с призывом полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке. Сейчас украинские власти «активизировали работу по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру».

Петиция, о которой идет речь, была зарегистрирована в украинском кабмине в мае 2025 года. В августе она набрала 25 тысяч голосов — этого хватило для рассмотрения.

Ранее жители Харькова выступили против появления языковых патрулей в городе. Ими было высказано мнение, что «Харьков сохранит свой уникальный речевой стиль».

