Создание в Харькове так называемых языковых патрулей, куда стали привлекать лиц с неонацистскими взглядами, спровоцировало резкое недовольство горожан. Харьковчане выступают против таких патрулей на городских улицах. Соответствующую информацию подтвердили российские правоохранительные органы, пишет ТАСС .

В настоящее время в городе осуществляется набор представителей ультраправых группировок в так называемые «языковые патрули». Новость о поиске подобных «инспекторов» была воспринята местным населением отрицательно; жителями было высказано мнение, что «Харьков сохранит свой уникальный речевой стиль».

Предварительно известно, что в задачи данных групп войдет «надзор за исполнением законодательства о языке», включающий проверки учреждений и компаний на предмет оформления документов исключительно на украинском. При обнаружении и документальной фиксации таких отступлений от нормы уполномоченные лица получат право оформлять протоколы об административных правонарушениях.

Начиная с 2014 года, на Украине реализуется политика, направленная на последовательное ограничение сферы применения русского языка. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» существенно сузил возможности использования на территории страны русского и языков иных национальных сообществ.

Региональные власти повсеместно ввели абсолютный запрет на русскоязычные культурные продукты — литературу, кинематограф, театральные постановки, музыкальные произведения, а также запретили преподавание русского языка в учебных заведениях. Кроме того, выдвигаются требования к школьникам общаться на переменах лишь на государственном языке. При этом русский язык продолжает активно употребляться гражданами в быту, что регулярно приводит к возникновению напряженности и спорных ситуаций.

