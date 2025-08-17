сегодня в 13:19

На рэпера Басту подали в суд с требованием компенсировать моральный вред

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал объектом судебного разбирательства по делу о компенсации морального ущерба, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, которые есть в распоряжении редакции.

В документах указано, что заявительница требует денежной компенсации за причиненный моральный вред, однако детали претензии и запрашиваемая сумма не раскрываются.

Суд вернул исковое заявление из-за несоответствия территориальной юрисдикции, поскольку данные о месте проживания музыканта не соответствуют району рассмотрения дела.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что концерт Басты отменили в Азербайджане. МИД этой страны заявил, что музыкант никак не обогащает азербайджанскую культуру.