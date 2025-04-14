На краю: новый гендиректор «Ленфильма» рассказала, как будут спасать киностудию

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко, которая возглавляет ее с декабря 2024 года, рассказала о планах по выводу старейшей российской кинофабрики из кризиса, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Андрющенко, из-за долгов у «Ленфильма» целый ряд арбитражных дел, однако с кредиторами ведутся переговоры о мирном урегулировании споров. Она отметила, что в последние несколько десятилетий деятельность студии приносила ей лишь убытки, а всплески доходов были лишь на фоне прямой помощи от государства.

«Если мы просто закроем долговые обязательства, не изменив систему работы студии, не сбалансировав доходную и расходную части, то „Ленфильм“ рано или поздно снова окажется у края», — считает гендиректор.

По ее мнению, киностудия может зарабатывать от продажи прав на фильмы, сдачи в аренду помещений профильным организациям, а также за счет экскурсионно-выставочной работы. А вот сдавать помещения магазинам и ресторанам не будут — на освободившееся место уже пришел новый партнер — Высшая школа режиссеров и сценаристов.

Как сообщила глава «Ленфильма», уже выбрана модель финансового оздоровления, которая находится на согласовании у Минфина, ФНС и Росимущества. Также разработана стратегия творческого развития киностудии.

«Первый и главный блок — сохранить „Ленфильм“, причем так, чтобы он остался кинофабрикой, государственной студией, которая работает в интересах наших граждан и снимает качественные фильмы», — отметила Андрющенко.

Ранее Санкт-Петербургское отделение Союза кинематографистов России, которое просило передать «Ленфильм» в управление комитета по культуре Северной столицы, выразило недовольство решением министра культуры РФ Ольги Любимовой о судьбе киностудии.