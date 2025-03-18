Союз кинематографистов недоволен решением Минкульта о «Ленфильме»

Санкт-Петербургское отделение Союза кинематографистов России недовольно решением министра культуры РФ Ольги Любимовой о судьбе киностудии «Ленфильм». Теперь они намерены добраться с жалобами до президента Владимира Путина, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ранее кинематографисты обращались к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой передать «Ленфильм» в управление Комитета по культуре Северной столицы.

«Последние годы киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести „Ленфильм“ из кризиса», — заявил ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов России Александр Бабаян.

По его мнению в Петербурге нать действительно достойные люди, которые должны привести студию к большому результату. Кинематографисты могут облегчить властям работу по руководству студией, если городу предадут 100% акций.

Однако на заседании Комитета по культуре Государственной думы РФ Ольга Любимова заявила, что министерство не намерено передавать право на управление «Ленфильмом» Смольному. Он добавила, что старейшая киностудия страны ни в коем случае не должна превратиться в торговый центр. Любимова заверила, что Минкультуры совместно с Росимуществом выведут студию из сложной ситуации.

Бабаян в ответ на это сообщил, что они разочарованы таким заявлением и решением Министерства культуры. По его мнению, их желание спасть «Ленфильм» «отрадно», и ему хотелось бы понять, каким образом они собираются это сделать. Александр напомнил, что Министерство уже выделяло студии деньги, но та все еще остается в долгах.

«В общем, то, что мы услышали от министра, — очередные лозунги без какого-либо четкого плана», — заключил секретарь.