На фестивале «Москва 2030» в Доме культуры «ГЭС-2» состоится паблик-ток

Паблик-ток «Москва 2030: город мировых трендов» запланирован на 12 августа, эксперты поднимут на мероприятии важнейшие вопросы о том, как удержать лидерские позиции в будущем по мировым урбанистическим трендам, которым российская столица соответствует уже сегодня.

Мероприятие организовывает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы. Стоит отметить, что все города, которые входят в десятку лучших по качеству жизни, объединены общими характеристиками и трендами. Например, они имеют хорошую транспортную инфраструктуру, а также здравоохранение на высоком уровне, культурное разнообразие и в целом существующие условия соответствуют правилам безопасности для комфортной жизни, а историческое наследие соседствует с инновациями.

На паблик-токе выступят:

• Евгения Муринец, архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по ФКГС, эксперт комиссии по жилищной политике ОС при Минстрое России;

• Павел Степанцов, социолог, сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group, преподаватель МВШСЭН, МАРШ и бизнес-школы Сколково;

• Виктория Боос, завлабораторией исследования креативных индустрий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ;

• Татьяна Полиди, вице-президент фонда «Институт экономики города»;

• Марина Юшкевич, историк архитектуры, архитектурный журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Модерировать мероприятие 12 августа будет соучредитель агентства стратегического развития «ЦЕНТР» будет Сергей Георгиевский. Для участия требуется предварительная регистрация, несмотря на то, что сам паблик-ток будет бесплатным. Мероприятие продлится полтора часа – с 18:00 до 19:30.

Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно публикует в своем Telegram-канале и блоге различные программы и стратегии развития города, в которые входят в том числе здравоохранение и образование.

На форум-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» жители и гости столицы познакомятся с главными инновациями и достижениями во всех сферах жизни города. Форум будет проходить до 8 сентября включительно, а проводится - на 30 площадках. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.