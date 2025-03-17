На борту МКС впервые за всю историю откроется музейная выставка

На борту Международной космической станции впервые в истории откроется музейная выставка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он отметил, что выставка посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос.

Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из десяти планшетов, которые при поддержке «Роскомоса» были доставлены на Международную космическую станцию на грузовом корабле «Прогресс МС-30».

Экскурсия, которая будет транслироваться, 18 марта проведут летчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ Кириллом Песковым прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Они успешно пристыковались. Пристыковка к МКС произошла в 07:04 по московскому времени. Полет прошел штатно.