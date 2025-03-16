Американский космический корабль с российским космонавтом прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ Кириллом Песковым прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Они успешно пристыковались, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которую проводила компания SpaceX.

Пристыковка к МКС произошла в 07:04 по московскому времени. Полет прошел штатно.

Crew Dragon также вернет на Землю застрявших на МКС на девять месяцев американских космонавтов. Барри Уилмор и Сунита Уильямс полетели на Международную космическую станцию 5 июня 2024 года и должны были вернуться через неделю. Однако обнаружили проблемы с двигателем и утечку гелия, в результате чего застряли в космосе на длительный срок.

Песков отправился к МКС 16 марта около двух часов ночи. Корабль с ним запустили с территории Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Вместе с россиянином на борту находятся астронавты NASA Энн МакКлейн, Николь Айерс, JAXA Такуя Ониси.