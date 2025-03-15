Российский космонавт на корабле Crew Dragon отправился к МКС

Россиянин Кирилл Песков на корабле Crew Dragon отправился к МКС

Российский космонавт Кирилл Песков на корабле Crew Dragon отправился к МКС, сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

Корабль стартовал с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида.

В экипаже — космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

Старт Crew Dragon был запланирован на 13 марта, но был отложен из-за технических проблем.

Планируется, что аппарат прибудет на МКС 16 марта и заберет на Землю американских астронавтов, которые из-за технических проблем девять месяцев не могут вернуться домой.