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SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Песковым

SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым, сообщает РИА Новости .

Запуск миссии Crew-10 на МКС отметили из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был запланирован на среду.

В состав экипажа Crew-10, кроме россиянина Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси.

Ранее глава компании SpaceX, миллиардер Илон Маск назвал утечку кислорода или топлива причиной крушения космического корабля. Он считает, что перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятен.