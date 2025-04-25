На 35 площадках в Щелкове напишут «Диктант Победы»

Городской округ Щелково 25-го апреля присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы. Для этого на территории будет организовано 35 площадок. Среди них: плавательный центр „Нептун“, центр дополнительного образования „Романтик“, Центральный музей Военно-воздушных сил, Центральная библиотека и щелковские школы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С полным перечнем адресов площадок можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Акция состоится 25 апреля, регистрация будет проходить с 10:00 до 11:15, а сам диктант начнётся в 12:00.

Принять участие в акции также можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф — тест будет доступен длительное время. Также на официальном сайте акции доступны тренировочные тесты для подготовки.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» проводится уже седьмой год, и на этот раз в ней примут участие 90 стран.

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