Мытищинские парки приглашают на мастер-классы в Резиденцию Дедушки Мороза

Декабрь в мытищинском парке Мира проводится под девизом: «Творим и мастерим», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Приглашаются дети возраста «6+» на платные мастер-классы в волшебной обстановке Резиденции Деда Мороза.

Творческие мастер-классы: развивают мышление и фантазию, мелкую моторику и координацию движений; улучшают коммуникативные навыки, умение работать в команде; способствуют проявлению индивидуальности, а также выражать эмоции и чувства через творчество; радуют детей и их родителей.

Помощники Деда Мороза и Снегурочки вместе с вами создадут интересные поделки, а сказочная атмосфера пространства подарит новогоднее настроение на протяжении всего мастер-класса.

Расписание на декабрь:

14 декабря | 14:00–15:00

20 декабря | 14:00–15:00

27 декабря | 14:00–15:00

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