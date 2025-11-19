Музыкальный критик Соседов призвал артистов писать больше песен о маме

Музыкальный критик Соседов: уже очень давно никто не пишет песен о мамах

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что сегодня в отечественной музыкальной индустрии почти не встречаются великие композиции, посвященные матерям, в то время как ранее песни о семье и любви к родителям были обычным явлением, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, современная эстрада уделяет гораздо больше внимания любовной лирике, нежели более важным и глубоким вопросам.

«Все поют про любовь, секс и иные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но вы правы по поводу того, что уже очень давно никто не пишет песен о мамах. А ведь это едва ли не самая главная тема в жизни и судьбе каждого человека. У меня сразу в голове всплыл текст песни „Мама — первое слово“ на слова Юрия Энтина и чудесную музыку Жерара Буржоа. А ведь это произведение было создано в конце 70-х», — отметил Соседов.

Критик подчеркнул, что может назвать и другие произведения, созданные в прошлом. По его словам, все лучшее было написано авторами и композиторами прежних лет и исполнено артистами, которых, к сожалению, сегодня уже нет. Соседов предложил вспомнить великолепную песню «Поговори со мною, мама», которую исполняла молодая Валентина Толкунова.

«До чего прекрасная песня с льющимся вокалом Толкуновой! Это была торжественная ода матерям. Сейчас такого вы не найдете. Не хватает на эстраде таких, как Толкунова, и песен о мамах тоже крайне мало», — подчеркнул он.

Кроме того, критик упомянул композицию Олега Газманова «Мама», которая вошла в его альбом «Перезагрузка». По его мнению, песня очень проникновенная и печальная, но ее пела вся страна.

«А ведь самое время сегодня снова петь такие песни! Сколько сейчас матерей-героинь, сколько женщин, которые мужественно ожидают возвращения своих мужей с фронта. Тема очень актуальная, но эту нишу никто не заполняет», — добавил Соседов.

Он призвал артистов задуматься о создании хотя бы одной композиции, способной пробудить в каждом слушателе воспоминания о своей матери.

