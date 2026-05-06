Музыкальный критик рассказал, какие треки можно включить на выпускном в школе

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сообщил РИАМО, чтобы не возникло вопросов к проведению выпускных, нужно обратиться к патриотически настроенным музыкантам и не иноагентам.

«Прежде всего, существует рекомендованный список для школ, вот если его использовать, точно не будет вопросов. Кроме того, еще можно рассмотреть репертуар патриотически настроенных артистов нашей страны. Ну и, соответственно, артистов — не иноагентов также можно рассматривать», — порекомендовал Рудченко.

Что касается разнообразных вальсов, то музыкальный критик напомнил, что эти произведения — классика инструментального и культурного фонда всего человечества.

Ранее в СМИ распространилась информация, что мать одной из выпускниц Кизляра предложила отменить вальс на последнем звонке в школе, посетовав на то, что детей заставляют держать друг друга за руки и «прижиматься»

В министерстве образования Рязанской области отметили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту на своих мероприятиях, исходя из федеральных законов о государственном языке, образовании и локальных актов. Помимо этого, песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях.

