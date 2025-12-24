Музыкальный критик назвал самый интересный альбом года

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал альбом Vector V Димы Билана самым интересным релизом 2025 года. По его мнению, свежая работа певца возвращает слушателей ко временам его наибольшей известности в нулевых годах, сообщает NEWS.ru .

«У заслуженного артиста России Билана много альбомов, но среди них особенно выделяется Vector V, вышедший в 2025 году. Большинство любит хиты певца, записанные в нулевые, например „Время-река“ — третий студийный альбом Билана», — подчеркнул Бабичев.

Он добавил, что первый крупный успех пришел к артисту в том же 2006 году на конкурсе Евровидение, где он занял второе место с песней Never Let You Go. Vector V задуман как своего рода «привет» тому этапу карьеры Билана.

Бабичев отметил, что, хотя певцу еще не время подводить итоги, он находится в том возрасте, когда воспоминания о прошлом и ностальгия по себе 20 лет назад вполне уместны.

