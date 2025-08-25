Музей Шаляпина в Петербурге откроется не раньше конца 2027 года

Директор музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица сообщила, что ремонт мемориальной квартиры Федора Шаляпина в Санкт-Петербурге на улице Графтио, 2Б завершен. Однако из-за продолжающихся работ в других помещениях открытие музея перенесено на конец 2027 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мемориальная квартира Федора Шаляпина на улице Графтио, 2Б, где певец жил с 1914 по 1922 год, готова к приему экспонатов. По словам директора музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелицы, ремонт квартиры завершен, и в следующем году туда планируют перевезти мебель, картины и личные вещи артиста.

Однако открыть музей пока невозможно из-за продолжающихся реставрационных работ на четвертом и пятом этажах здания, где расположены фондохранилища. Метелица пояснила, что изначально завершить ремонт планировали к декабрю 2025 года, но из-за недостаточного финансирования сроки сдвинулись. Теперь окончание работ ожидается в декабре 2026 года, а открытие мемориальной квартиры — не раньше конца 2027 года. Ремонт флигеля во дворе, где разместят часть коллекции, завершится не ранее 2028 года.

Пока музей закрыт, увидеть экспонаты можно на выставке «Шаляпин. Воспоминание о доме» в Инженерном доме Петропавловской крепости. Здесь представлены архивные документы, личные вещи, фотографии, живопись и мебель из квартиры певца. Среди экспонатов — работы Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова, подарки от Максима Горького, Марии Савиной, Жана Кокто, а также уголок грим-уборной Шаляпина в Мариинском театре.

Выставка дополнена инсталляцией, аудиоспектаклем и видеоархивами, которые помогают посетителям погрузиться в атмосферу шаляпинской эпохи и узнать больше о жизни и окружении великого певца.