Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет занятия ко Дню космонавтики

Музейные занятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут 11 и 12 апреля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Гостям расскажут о жизни на МКС и Юрии Гагарине, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

11 апреля состоится занятие «Космические опыты и эксперименты на МКС». Участникам расскажут, как устроена современная космическая станция, как проходят работа и быт исследователей в невесомости, а также как можно вырастить растения вдали от Земли. Школьники попробуют себя в роли ученых, работающих в космосе.

12 апреля пройдет программа «Звезда по имени Гагарин», посвященная Юрию Гагарину. Гости узнают о ключевых событиях его биографии, примут участие в игре «Кто хочет стать космонавтом» и увидят уникальные кадры кинохроники, запечатлевшие начало космической эры.

Начало занятий — в 11:00 и 12:30. Возрастное ограничение 6+. Для участия требуется предварительная запись на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.