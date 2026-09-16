Музей «Мелихово» в Чехове проведет «День тыквы» 19 сентября

Осенний праздник «День тыквы» пройдет 19 сентября в музее-заповеднике «Мелихово» в муниципальном округе Чехов. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, музыка, угощения и турнир по тыквенным шашкам, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 19 сентября проведет ежегодный осенний праздник «День тыквы». Начало программы — в 12:00, возрастное ограничение — 6+.

В программе — выступление ансамбля саксофонистов и «Осенний вернисаж» джазового квартета Михаила Шостака. В рамках «25 зеленых дней» посетители смогут прогуляться по усадьбе с экскурсоводом и осмотреть экспозиции «Главный дом», «Флигель-кухня», «Амбулатория» и флигель, где была написана «Чайка».

Для детей и взрослых организуют творческие мастер-классы и интерактив с клоуном В. Рубаником, который познакомит гостей с основами жонглирования и циркового искусства. Любители спорта смогут сыграть в тыквенные шашки.

Гостей угостят тыквенными сладостями и огурцами, засоленными в тыкве по традиции семьи Антона Чехова. В Мелихове также выберут самую красивую и большую тыкву, а участники смогут сделать сувенир-тыковку своими руками.

Билеты доступны на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

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