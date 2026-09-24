Музей «Архангельское» в Красногорске показывает керамику до 29 ноября

Выставка «Керамика: от гончарного круга до 3D» работает в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске до 29 ноября. На ней представлено более 230 предметов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка проходит в «Ботанических оранжереях» музея-заповедника «Архангельское». Это совместный проект музея и Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Более 230 экспонатов разделены на три смысловых блока.

Первый блок посвящен юсуповской мануфактуре конца XVIII — начала XIX века. В нем представлены фотографии архивных документов, графика, посуда из майолики, фаянса и фарфора, созданная в усадебной мастерской князя Н.Б. Юсупова. Среди экспонатов — фарфор, расписанный учениками из крепостных детей. Их обучал главный живописец Императорского фарфорового завода Ж.Ф.Ж. Свебах.

Во втором блоке собраны работы студентов и преподавателей Строгановского училища разных поколений. В 1825 году граф С.Г. Строганов создал школу рисования для способных к художественному творчеству детей разночинцев и крепостных. В 1912 году председателем совета училища стал князь Ф.Ф. Юсупов, а почетным членом — княгиня З.Н. Юсупова. Позднее она открыла филиал училища в Архангельском.

Третий блок посвящен современным работам молодых художников кафедры керамики университета. Они использовали 3D-печать, цифровое глазурирование и другие технологии. Выставка открыта до 29 ноября, возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте музея-заповедника «Архангельское».

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