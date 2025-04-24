Мурманская область присоединится к акции «Библионочь»

26 апреля Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь». В 2025 году она посвящена Году защитника Отечества и 80-й годовщине Великой Победы, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Мурманской научной библиотеке с 18:00 до 23:00 гостей ждут экскурсии, познавательные лекции, литературные композиции, песенные выступления, творческие мастер-классы, урок вальса Победы, увлекательные квесты и квизы, интерактивные зоны, а также встречи с писателем Платоном Бесединым, а также дизайнерами Андреем Скатковым и Марией Орловой.

В Центре современного искусства «Сопки 21А» состоится концерт рок-группы 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты «Белые медведи». После этого на сцену выйдут молодые дарования Заполярья. На протяжении всего вечера будет открыта тематическая фотозона и площадка, где можно будет сделать аквагрим.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке с 15:00 до 20:00 пройдут «Библиосумерки». В программе: ярмарка богатырских ремесел, интерактивная выставка-сказка, концерт с участием детского танцевального коллектива и барабанщиков DrumTamTam, выступление членов кинологического клуба «Романов на Мурмане» вместе со своими питомцами, а также различные мастер-классы.