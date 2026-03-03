«Можно снять штаны»: Пригожин заступился за облизанный Shaman’ом Байкал

Продюсер Иосиф Пригожин на премии «Новое радио AWARDS» прокомментировал выходку певца Shaman (Ярослава Дронова) с облизыванием Байкала. Он отметил, что озеро — священная территория, сообщает « Звездач ».

Пригожин не думает, что Shaman привлек внимание к Байкалу. Артист «хайпанул». Насколько удачно — пока неизвестно. Однако девушки видео оценили.

«Тогда можно снять штаны, нагнуться и предложить на зад еще посмотреть — это тоже привлекает внимание, будет просто весь мир об этом трещать!» — отметил продюсер.

Ранее Shaman выложил видео, на котором облизывал лед Байкала. Он сделал это якобы, чтобы оценить вкус озера.

