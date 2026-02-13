сегодня в 11:56

«Мосводоканал» через суд требует от Киркорова оплатить госпошлину

Певцу Филиппу Киркорову пришел документ из суда: «Мосводоканал» требует от артиста оплаты госпошлины, сообщает «МК: срочные новости» .

Иск поступил в 416-й судебный участок столичного района Арбат. Данное дело еще готовят к слушаниям.

Также в пятницу в Красногорске у Киркорова другой суд. Активист Глеб Рыськов требует забрать у артиста незаконный причал.

Ранее Глеб Рыськов подал иски в суд и прокуратуру против Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Аллы Пугачевой, обвинив их в незаконном использовании прибрежных территорий в Подмосковье. Общественник требует освободить берега от построек и провести проверки.

