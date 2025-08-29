Москвичам рассказали, куда сходить в День города

Мероприятия на День города Москвы пройдут в центре, округах и парках

В 2025 году Москва будет отмечать свой 878-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут 13 и 14 сентября. В эти дни жителей и гостей столицы ожидает обширная программа, включающая 138 событий: праздничные концерты, фестивали, разнообразные мастер-классы для всех возрастов и многое другое. «Бриф24» ознакомился с перечнем ключевых событий, приуроченных ко Дню города, на официальном сайте московского правительства.

Мероприятия развернутся как в самом центре, так и в административных округах, парковых зонах и культурных учреждениях. Например, на Поклонной горе в первый день праздника на сцене выступят артисты «Дорожного радио». На следующий день фонд поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева проведет патриотический фестиваль «Музыка гордых», приуроченный к Году защитника Отечества.

В дни празднования Дня города на ВДНХ для москвичей организуют развлекательную программу возле фонтана «Дружба народов». На пяти специально оборудованных площадках с экранами и арт-объектами пройдут музыкальные, литературные и поэтические представления. Также состоится захватывающее шоу «Кольца Москвы», которое поразит зрителей спецэффектами.

Кинопарк «Москино» 13 и 14 сентября порадует посетителей концертом-мюзиклом «А я иду, шагаю по Москве» с участием известных артистов. После него гостей ждет интерактивная программа с различными мастер-классами, ярмарка ремесел, оригинальные фотозоны, автограф-сессии и другие развлечения.

Однако это не все сюрпризы, которые приготовил кинопарк «Москино». В День города зрители смогут увидеть представления цирка-шапито, при этом вход на мероприятие будет свободным. Кроме того, цирковые представления будут организованы в Измайловском парке и ландшафтном парке «Южное Бутово».

Для ценителей более спокойного отдыха в саду имени Н.Э. Баумана покажут фильмы «Я шагаю по Москве» и «Девушка без адреса». Гостей ждет театрализованное представление Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной». Гости смогут посетить ретроателье, принять участие в мастер-классе по художественной графике, а в завершение вечера — насладиться камерным концертом.