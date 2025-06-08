Москва запускает цикл масштабных культурных проектов

В Москве реализуют цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в столице появится экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ. Она будет включать в себя полотна именитых художников из фондов Русского музея. Экспозицию откроют ко Дню города.

В Большом дворце «Царицыно» Национальный музей ремесел Дели впервые продемонстрирует уникальную коллекцию тканей. Кроме того, на выставке будут шедевры, хранящиеся в крупнейших музеях Москвы, Санкт-Петербурга и частных коллекциях.

Также в День города станет доступна часть Останкинского дворца — летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и Восточный флигель. Сейчас там идет реставрация. На выставке «В гостях у графа Шереметева» можно будет увидеть больше 370 предметов из фамильной коллекции.

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ для жителей проведут показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья.

В 2026 году представят проект «Кандинский и Скрябин». Кроме того, в ближайшие пять лет в Москве состоятся обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, КНР, Бразилии и других стран.

Ранее стало известно, что в Москве 18–19 ноября пройдет IV международная выставка-ярмарка «Руками женщины». Она объединит женщин-лидеров, мастеров, ремесленников, дизайнеров из 89 регионов РФ и стран зарубежья.