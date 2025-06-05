В Москве 18–19 ноября пройдет IV международная выставка-ярмарка «Руками женщины»

РОО «Интернациональный союз женщин» приглашает желающих предпринимателей, мастеров и дизайнеров поучаствовать в IV международной выставке «Руками женщины», которая пройдет 18–19 ноября 2025 года в Москве на престижной площадке КЦ ГлавУПДК при МИД России в рамках международного форума «Женщина третьего тысячелетия». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Международная выставка-ярмарка в России, объединяющая женщин-лидеров, мастеров, ремесленников, дизайнеров из 89 регионов РФ, стран СНГ и зарубежья на одной площадке.

10 лет успеха: проект: победитель президентского гранта (2018 г.), участник международных площадок во Франции (2018 г.) и Италии (2016 г.) с целью укрепления имиджа РФ на внешних рынках, включена в программу Года культурного наследия России (2022 г.).

Глобальная аудитория: Послы зарубежных стран, депутаты ГД РФ, сенаторы, главы регионов, топ-менеджеры и СМИ.

На мероприятии ждут компании и организации МСП; мастеров, ремесленников, дизайнеров и художников; представителей медицины, туризма, НХП и креативных индустрий; региональные ассоциации и турагентства.

Участники смогут презентовать продукцию, созданную женщинами — от этнических промыслов до инновационных стартапов; раскрыть туристический потенциал того или иного региона через уникальные маршруты, культурные традиции и сувенирную продукцию, продемонстрировать инвестиционную привлекательность бизнеса на международном уровне; участвовать в B2B-сессиях с послами, инвесторами и лидерами рынка.

Целями проекта являются сохранение культурного наследия и поддержка женского предпринимательства; создание условий для выхода женщин в статус самозанятых и развития МСП; укрепление имиджа России и стран-участниц на глобальной арене. Для того, чтобы стать частью выставки-ярмарки, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

Нужно подготовить презентацию вашего региона, продукции или услуг, воспользоваться шансом для нетворкинга и заключить контракты. Регистрация уже открыта.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу: КЦ ГлавУПДК при МИД России.